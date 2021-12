Biblioteca Edgard Santos é reinaugurada na Ribeira

Foi reinaugurada, na manhã desta quinta-feira, 26, a Biblioteca Edgard Santos, na Ribeira. O espaço foi entregue pelo prefeito ACM Neto em evento que contou com a participação do ex-governador da Bahia Roberto Santos, filho de Edgard Santos. A obra durou dez meses com custo de R$ 250 mil aos cofres públicos e apoio de parceiros privados.

A reinauguração teve apresentações do Grupo de Dança da Fundação Cidade Mãe e do projeto Leiturinha Cantada. Com a reabertura, a biblioteca funcionará de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. A biblioteca ocupa área de mil metros quadrados e possui um acervo de cerca de 19 mil livros. Com a reforma, o local possui agora mobiliário sustentável, acessibilidade digital e sistema de internet wi-fi grátis, além de acessibilidade para pessoas com deficiência física.

O diretor da biblioteca, Paulo Sérgio, acredita que a integração com a escola e a comunidade é um fator importante para o sucesso do local. “Trabalhamos muito com escolas comunitárias, particulares e públicas. O local precisava de uma reforma, a expectativa é que agora, com a nova ambientação, mais pessoas se interessem”, disse.

Primeira diretora da biblioteca, Cecília Rocha lembra que há 39 anos o lugar era um mercado de peixe desativado e era frequentado por bandidos. “Na época, falei com a secretária de Educação do município, Maria Estela, para realizarmos um projeto de biblioteca-bairro. Havia em cinco localidades, mas não aqui (Ribeira)”, conta.

O ex-governador Roberto Santos, filho de Edgard Santos, destaca que a reforma da biblioteca é uma contribuição para a arte e cultura nos dias atuais. “A renovação do espaço é importante, se atualizar frente às novas tecnologias e promover um local onde os recursos antigos e atuais convirjam”, afirmou.

Leitura

Presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro ressalta que a abertura de um espaço de leitura é sempre importante em uma época em que as pessoas leem cada vez menos, também destaca que o local é um ponto de convergência da Península Itapagipana. “As pessoas adoram vir aqui, é a volta de um espaço de encontro e cultura”, disse.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

