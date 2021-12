Biblioteca é inaugurada em praça na sexta-feira

Os projetos Bairro-Escola Rio Vermelho e Livres Livros programaram para a próxima sexta-feira, 7, a abertura de uma minibiblioteca comunitária na praça Pau Brasil (Rio Vermelho).

O evento de inauguração está marcado para acontecer das 8h30 às 12h. A iniciativa busca incentivar a leitura e a cidadania, além da ocupação dos espaços públicos no bairro.

Cerca de duas mil pessoas passam diariamente pela praça, de acordo com estimativa de integrantes do projeto Bairro-Escola Rio Vermelho.

A minibiblioteca será customizada pelo artista visual baiano Ray Vianna, conhecido por diversos trabalhos, a exemplo da escultura Odoyá, na praia do Rio Vermelho. Estão agendadas atividades socioeducativas e apresentações artísticas.

Das 9h20 às 11h, o público acima de 11 anos poderá participar de oficinas de rap, com Álvaro Rel, e de poesia, com o grupo Ágape.

As atividades buscam incentivar a escrita e a leitura entre os participantes. As turmas serão formadas no dia e local do evento.

A programação ainda prevê apresentações de grupos de teatro do Centro de Arte Mário Gusmão e biblioteca Juracy Magalhães Jr., que vão contar histórias dramatizadas para as crianças.

As árvores da praça serão sinalizadas e uma delas abrigará exposição de poesias de estudantes da Escola Municipal Ana Nery. Novas mudas de árvores serão plantadas por alunos de colégios do Rio Vermelho e representantes da Escola Municipal de Jardinagem da Secretaria Cidade Sustentável.

Comunitário

O Bairro-Escola Rio Vermelho é um projeto comunitário de professores, estudantes, moradores, artistas, comerciantes, movimentos sociais e organizações que trabalham pela melhoria da educação pública.

Atua em parceria com oito escolas públicas e é apoiado por grupo técnico das ONGs Cipó - Comunicação Interativa e Instituto Inspirare.

adblock ativo