Biblioteca Central adquire óculos que leem para deficientes visuais

A Biblioteca Central do Estado da Bahia, situada no bairro dos Barris, em Salvador, adquiriu nove óculos com inteligência artificial, que permitirão que deficientes visuais possam ler de textos e materiais impressos.

Os equipamentos serão entregues nesta quinta-feira, 25, às 11h. O incremento tecnológico tem o objetivo de promover a inclusão por meio da leitura.

Com uma câmera montada na armação do óculos, que reconhece rostos, textos e produtos, o dispositivo retransmite a informação para o ouvido do usuário, por meio de um fone.

Com isso, os deficientes visuais conseguem executar tarefas diárias, como leitura de jornais, revistas, livros, placas de ruas, cardápio de restaurante e entre outras funções.

