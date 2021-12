Beneficiários do projeto Corra pro Abraço lançam CD com músicas autorais

Será lançado nesta terça-feira, 18, o CD 'Outros Caminhos São Possíveis', que reúne músicas compostas por beneficiários do projeto Corra pro Abraço, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). O lançamento acontece às 17h, na Sala Walter da Silveira, no Barris.

As canções do álbum foram produzidas ao longo dos cinco anos do projeto, durante as oficinas de arte-educação e redução de danos. Entre os atendidos, estão pessoas que fazem uso abusivo de drogas em contextos de vulnerabilidade ou afetadas por problemas relacionados à criminalização das drogas, tais como a população em situação de rua e jovens que residem e transitam em territórios com índices de violência.

Segundo a secretaria, o CD, gravado em abril nos estúdios do bloco afro Ilê Aiyê, surgiu a partir da necessidade de divulgar as composições destes artistas, participantes do programa, que se encontram em contextos de vulnerabilidade.

“A partir das oficinas de música e teatro, eles e elas começaram a produzir letras e arranjos e constatamos que seria importante preservar essa memória. As letras das oito canções trazem mensagens que são muito relevantes: ‘o futuro está em nós’, ‘sou ser humano, com direito, alma e coração’, ‘moro na rua, mas sou cidadão, trabalho todo dia para ganhar um pão’. Nos mostram os desafios enfrentados por cada uma dessas pessoas, que estão nas ruas”, destaca Trícia Calmon, coordenadora Geral do Corra pro Abraço.

Os 20 artistas se dividiram nas tarefas de compositores, percussionistas e cantores. Entre as faixas estão: “Maloqueiro Não”, “Sou a rua”, “Um gesto de amor”, “Meio da rua”, “Canto a vida”, “Tributo a Salvador”, “Vacilão”. “As letras apresentam as percepções destas pessoas sobre seus cotidianos.

