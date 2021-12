Beneficiários do Bolsa Família protestam por falta de senha

Beneficiários do Bolsa Família protestaram nesta quinta-feira, 12, na avenida J.J. Seabra, na Baixa dos Sapateiros. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), os manifestantes colocaram fogo em objetos na via e bloquearam o trânsito no local. O protesto foi encerrado após 30 minutos depois de negociação com policiais militares. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo.

De acordo com a Transalvador, o grupo reclamava da falta de senha para recadastramento do Bolsa Família. Desde o início da semana, que procura por atendimento tem provocado confusão no Centro da cidade. Os beneficiários têm dormido na fila para conseguir realizar a atualização dos dados.

O procedimento deve ser realizado até esta sexta, 13. Caso contrário, o benefício será cancelado. Mas essa medida só vale para quem não atualizou os dados nos últimos dois anos.

O atendimento é das 8 às 17 horas no Núcleo de Assistência do Shopping Baixa dos Sapateiros; na sede da Previs, na Avenida Joana Angélica; no Centro Informação e Atendimento Social (CIAS) situado do colégio Imeja, na Boca do Rio; e no CIAS do Comércio, que fica na Rua Conselheiro Saraiva, nª 43.

