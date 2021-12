Beneficiários do Bolsa Família enfrentam filas nesta quinta

Beneficiários do Bolsa Família enfrentam longas filas nesta quinta-feira, 5, na avenida Joana Angélica e na Baixa dos Sapateiros, para realizar o recadastramento no programa.

Centenas de pessoas aguardam atendimento no Núcleo de Atendimento Judiciários (NAJ) do Shopping Baixa dos Sapateiros e na sede do Instituto da Previdência do Salvador (Previs), na avenida Joana Angélica.

O atendimento também acontece no Centro de Informação e Assistência Social (Cias), no Comércio, e no Instituto Municipal de Educação Prof. José Arapiraca, na Boca do Rio.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) convocou os beneficiários a realizar o recadastramento até o dia 12 de dezembro. Quem não realizar o procedimento pode ter o pagamento de janeiro suspenso.

