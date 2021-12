Bem-estar animal ajuda a melhorar qualidade de vida

Estima-se que os brasileiros têm, aproximadamente, 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos como animais de estimação. No ano de 2014, a produção brasileira de animais criados para o abate, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi de 33,9 milhões de bovinos, 5,4 bilhões de frangos e 37,1 milhões de suínos.

O bem-estar animal (BEA) é uma ciência que vem crescendo ao redor do mundo, por iniciativa de profissionais veterinários, para aumentar a qualidade de vida dos animais, sejam os espécimes silvestres ou domésticos.

Envolve aspectos como saúde, felicidade ou longevidade. Muito além do adestramento e dos cuidados básicos, é necessário, segundo os preceitos do BEA, um cuidado multidisciplinar para que os animais tenham uma melhor qualidade de vida.

O conceito de bem-estar animal foi citado pela primeira vez em 1965, na Inglaterra, pelo comitê Brambell, que serviu para avaliar as condições em que os animais eram mantidos em sistemas de criação do país

europeu.

A partir de então, cresce a preocupação com o ambiente saudável, limpeza e higienização, além dos cuidados preventivos para doenças específicas.

Comportamento

Veterinário e adestrador de animais em Salvador há 35 anos, Zenildo Prazeres, dono da clínica veterinária Prazeres Vet – a primeira especializada em comportamento animal da capital – conta que o bem-estar animal tem relação com o comportamento humano.

“A importância do bem estar animal é fundamental na personalidade do ser humano. Existe um ditado que diz: Você sabe do comportamento de uma nação através da forma que eles tratam os animais. A sociedade que trata bem os seus animais com certeza terá valores diferentes nas novas gerações”, diz Prazeres.

Segundo dados da Pesquisa Nacional da Saúde (PNS) de 2013 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,9% dos domicílios da região nordeste do país possuem animais domésticos, sendo eles gatos ou cachorros.

Fiscalização

O bem-estar animal não significa apenas cuidar bem dos pets, mas também dos animais de produção, uma vez que são eles que fornecem alimento para a maioria da população.

Em Salvador, o órgão responsável por fiscalizar não só a qualidade dos alimentos produzidos pelos animais, mas também o bem-estar deles, é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB).

“Os animais de produção não podem ser abatidos sem levar em consideração todo um preparo de sensibilização para que não sintam nenhum tipo de desconforto durante o abate”, pontua Prazeres. Portanto, o conceito já ganhou a linha de produção e terá ainda mais espaço em tempos de fiscalização atenta das autoridades sanitárias.

O fato de o bem-estar animal estar ligado aos maus tratos é algo conhecido pela população, mas poucos sabem que, por trás deste termo, há uma preocupação e muita informação que ajuda a reduzir o problema do abandono e da falta de cuidado no cotidiano.

É comum que as pessoas vejam o animal passando por algum tipo de sofrimento e relacionem à violência, mas uma doença oculta, e até transtornos psicológicos, podem se manifestar e prejudicar a saúde dos animais.

Dona de um vira-lata que é ‘tratado como um bebê’, para a auxiliar administrativa Josielle Silva, 34 anos, bem-estar animal significa proporcionar boa alimentação, saúde, lazer e, principalmente, carinho.

Divulgação

Para o veterinário e adestrador de Salvador, Zenildo Prazeres, no entanto, é importante que mais pessoas conheçam o propósito do bem-estar animal.

“Para que a população possa ter mais conhecimento sobre o BEA, acredito que poderia existir uma maior divulgação nas escolas. Algum tipo de atuação por parte da Secretaria de Educação e do próprio MEC para inserir este tema na formação dos estudantes, já que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã”, diz o profissional.

Com o intuito de barrar a reprodução descontrolada de animais na capital baiana, e, consequentemente combater o abandono, a prefeitura de Salvador implantou o Projeto PIN (001/13), que disponibiliza a esterilização gratuita de gatos e cachorros por meio do Castramóvel. O serviço percorre diferentes bairros.

