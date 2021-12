Bell Marques fará show beneficente em prol do Aristides Maltez

O 'Forró Solidário', que tem como objetivo garantir recursos para o Hospital Aristides Maltez, terá um show beneficente do cantor Bell Marques. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 6, pela primeira-dama do estado e presidente das Voluntárias Sociais, Aline Peixoto.

À tarde, ela recebeu o cantor na unidade hospitalar para divulgar o evento, que será realizado neste mês de maio, na Pupileira, em Salvador.

O superintendente da Liga Bahiana contra o Câncer, Humberto Luciano Souza, destacou a importância da ação: “Somos o hospital que mais opera câncer no Brasil pelo SUS [Sistema Único de Saúde] e o evento vai garantir um retorno fantástico à população”, afirmou Humberto, conforme nota da assessoria de comunicação do governo do estado.

Os outros detalhes da festa serão apresentados na próxima segunda, 10, às 14h, no Hospital Aristides Maltez. Além de Bell Marques, outra atração está confirmada, mas só será revelada durante a coletiva.

