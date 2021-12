Bell faz show beneficente para ampliação de UTI do Aristides Maltez

O cantor Bell Marques irá realizar, em 18 de janeiro de 2018, às 21h, no Teatro Castro Alves (TCA), um show beneficente para a ampliação do Hospital Aristides Maltez (HAM). A ação faz parte da comemoração dos 40 carnavais do bloco Camaleão e conta com a parceria das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

O valor do ingresso varia de R$ 200 a R$ 800 e pode ser adquirido na bilheteria do TCA ou pelo site www.ingressorapido.com.br. A expectativa é que, com o show, possam ser arrecadados mais de R$ 500 mil. O HAM conta com recurso de R$ 1 milhão adquiridos de apoio do governo do estado e do Forró Solidário, realizado em maio, que captou a quantia de R$ 764 mil. A ideia é conseguir RS 2 milhões até fevereiro de 2018.

Segundo o presidente da Liga Baiana contra o Câncer, Aristides Maltez Filho, a principal obra que será realizada com a renda é a construção da torre com 15 a 20 leitos de UTI para casos cirúrgicos. Após a arrecadação, a obra deve ser entregue em setembro de 2018. Atualmente, o HAM possui 232 leitos.

Ele ainda afirma que, para 2018 e 2019, outras obras estão em processo de análise e podem ser realizadas como o projeto da construção da torre de oito andares, para onde será transferido todo atendimento dentro de uma estrutura moderna e eficaz.

“Hospital filantrópico não vive apenas do apoio estatal e sempre vai enfrentar dificuldades. Porém o hospital está equilibrado, as pessoas aqui se sentem motivadas e o resultado mais importante é cumprir nossa função social. O HAM não atende apenas Salvador. Este ano, já atendemos pacientes de 370 municípios baianos”, destaca.

Os fãs de Bell que forem ao show encontrarão um ambiente diferente da explosão e euforia das ruas de carnaval ou dos shows em estádios. Sentados, ouvirão o ídolo cantar e contar histórias da construção de algumas músicas que fizeram sucesso com o bloco.

“Vai ser um desafio tocar no TCA. As pessoas estão curiosas. Contarei minhas histórias no camaleão, os primeiros dias, o primeiro repertório e canções que fizeram parte da vida de muitas pessoas. Vai ser diferente tocar para um público sentado, mas eu imagino que ao final estaremos de pé, cantando e com um sorriso no rosto”, diz o cantor.

A presidente da VSBA, Aline Peixoto, acredita que a causa pode ser uma ferramenta que estimule as pessoas. “O objetivo das Voluntárias Sociais é estimular o voluntariado e tirar de dentro das pessoas o que elas têm de melhor, que é ajudar o próximo”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

