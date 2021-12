Bela Vista funciona normalmente após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio atingiu uma das lojas do Shopping Bela Vista, em Salvador, no início da tarde desta segunda-feira, 14. Segundo informações da assessoria de comunicação do estabelecimento comercial, o incidente foi no sistema de exaustão em uma das lojas da praça de alimentação, por volta das 13h30. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com o shopping, os dispositivos automáticos de segurança entraram em ação de forma imediata e contiveram o princípio do incêndio. Em nota enviada à imprensa, o superintendente do estabelecimento, Fabiano Strelow, afirmou que não houve fogo, mas apenas fumaça, gerada pelo sistema de combate a incêndios do local.

O shopping informa que em poucos minutos a fumaça foi dissipada e que, apesar do incidente, o centro de compras funciona normalmente. Ainda segundo Strelow, não foram registrados transtornos para os clientes e nem nas operações do empreendimento.

