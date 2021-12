Bela Vista do Lobato ganha escola reformada

Localizado na rua do Caju, na Bela Vista do Lobato, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tereza Helena Mata Pires foi entregue, nesta quinta-feira, 19, com estrutura para atender 127 crianças. Agora, a unidade conta com refeitório, brinquedoteca, salas, rampa de acesso para portadores de deficiência e espaço recreativo.

De acordo com a diretora, Cátia Maria Pina, a instituição funciona em tempo integral, atendendo crianças de 1 a 5 anos: "Estou feliz com a reforma e a nova estrutura da escola".

Mãe de Maria Clara Oliveira, 5, a dona de casa Daiane Oliveira, 22, contou que, antes, as crianças estudavam em espaço alugado e restrito. "Minha filha ficou dois anos no outro local. Esta escola está linda", declarou.

Infraestrutura

A inauguração é resultado do investimento feito pela Prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal da Educação (Smed). Em discurso, o prefeito ACM Neto destacou que, ao longo da atual gestão, já são 168 unidades escolares construídas e reformadas na capital.

"A Helena Mata Pires é uma das escolas totalmente reformadas pelo município e não deixa nada a desejar, como qualquer boa escola", disse.

Além desta unidade, ACM Neto e equipe entregaram nesta quinta, simbolicamente, mais 49. Segundo o prefeito, a educação é prioridade em sua administração, por isso 28% do orçamento é aplicado no ensino. "É pelo futuro de Salvador que estamos aqui", afirmou.

O secretário de Educação, Guilherme Belintani, contou que, atualmente, são 468 escolas municipais em Salvador e, no início de 2013, unidades foram encontradas em situação precária.

"O esforço orçamentário e o desejo de tornar prioridade a recuperação física da rede fizeram com que escolas mais críticas tivessem melhorias significativas", pontuou.

