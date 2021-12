Bela Vista ainda não tem data para cobrar estacionamento

Diferentemente do que foi divulgado pelo shopping Bela Vista, a cobrança nos estacionamentos do empreendimento não foi iniciada no mês de julho. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria do shopping e foi informada que ainda não há data definida para a cobrança. Anteriormente, o Bela Vista havia divulgado que, a partir do mês de julho, os consumidores teriam que pagar pelo estacionamento, mas sem uma data definida para iniciar a cobrança.

O Bela Vista, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, é o único grande shopping que atualmente não cobra estacionamento e que também ainda não definiu os valores que serão cobrados.

No mês de junho, a Associação Brasileira dos Shopping Centers negou que os demais empreendimentos pressionem o Bela Vista a também cobrar pelo estacionamento.

