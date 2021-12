Bel Marques entrega R$ 415 mil arrecadado em show beneficente

O cantor Bel Marques entregou na manhã desta segunda-feira, 9, um cheque com a quantia de R$ 415 mil arrecadado em show beneficente no Teatro Castro Alves (TCA) em prol do Hospital Aristides Maltez (HAM), no dia 18 de janeiro.

A renda garantirá o início das obras de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cirúrgica e 16 novos leitos. O local já passou por demolições para a construção da nova estrutura. Toda a intervenção está prevista para ficar pronta em oito meses.

A apresentação, em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), contou com um público de 1.500 pessoas. Depois de comandar o Forró Solidário, em 2017, e arrecadar R$ 764 mil, Bell fez um show beneficente que marcou os 40 anos do Bloco Camaleão. Os dois concertos somaram quase R$ 1,3 milhão, que serão aplicados na construção de uma nova torre no HAM.

adblock ativo