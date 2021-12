'Beer Day Salvador' promove Festival de Cervejas neste sábado na Pituba

A primeira edição do Beer Day Salvador traz para a capital baiana um Festival de Cervejas neste sábado, 24. O evento acontecerá no Restaurante Cachafaz, instalado na rua Alexandre Herculano, na Pituba, das 11h às 19h. A entrada no estabelecimento será gratuita, já os chops custarão a partir de R$ 10.

Ao todo, oito cervejarias irão participar da festival. São elas: a BardoBier, Hop’n Wheels, MinduBier, Amada, Kremer, ArtMalte, Vintage Craft Beer e Blondine. Ainda para a ocasião, o Cachafaz montou um cardápio especial de hambúrgueres para o dia, incluindo uma receita especial e exclusiva com cerveja em sua composição.

Para quem deseja saber mais, basta entrar em contato através do telefone: (71) 3015-2854.

