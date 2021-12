Bebês prematuros têm atendimento gratuito no Sarah

Bebês prematuros e com alterações congênitas em membros superiores e inferiores podem ser inscritos, via internet, para serem submetidos a consultas e cirurgias reparadoras gratuitas no Hospital Sarah. A iniciativa da instituição integra o projeto Bebês Prematuros, que oferece a recém-nascidos de até 1 ano e meio serviços gratuitos para auxiliar no desenvolvimento cognitivo e motor.

As crianças serão submetidas a consultas e acompanhamento médicos com ortopedista, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Em caso de pequenas deformidades nos membros, elas serão encaminhadas para cirurgias reparadoras, também realizadas no hospital.

Os agendamentos devem levar em consideração fatores como manifestações de um rendimento abaixo do esperado, seja no comportamento, desenvolvimento, nas habilidades sensoriais, equilíbrio de pescoço ou dificuldades para sentar, rolar, sorrir e de alcance de algum brinquedo ou objeto que auxilie o bebê.

De acordo com o diretor médico da unidade de saúde, Ivar Brandi, após a inscrição no site da rede Sarah, pais, responsáveis e criança são convocados para uma avaliação, que indicará qual o procedimento necessário. "Os primeiros meses de vida são considerados críticos para o desenvolvimento da criança. Então, quanto mais cedo ela for submetida a um procedimento mais eficaz será a resposta ao tratamento", explica.

Após avaliação, os pacientes serão acompanhados e reabilitados, conforme a necessidade. "O tratamento é indicado tanto para crianças cujas mães tiveram algum problema na gestação quanto para aquelas que não apresentam problema algum, mas nasceram antes do tempo", esclarece.

Durante as consultas, os pais são orientados a repetir exercícios e atividades em casa para que a criança possam se desenvolver mais rapidamente.

Avanços

A pequena Eduarda Batista, 5 anos, iniciou o tratamento no hospital há quatro anos. A mãe dela, Gisélia Batista, decidiu procurar a unidade médica ao notar que a filha, aos 7 meses, ainda não conseguia permanecer sentada.

"Fui a diversos médicos, e todos me informaram que não havia nada de errado com ela. Somente quando procurei o Sarah soube que minha filha sofria de paralisia cerebral", relata.

Gisélia ainda conta que, de lá para cá, percebeu um avanço significativo no desenvolvimento motor de Eduarda. "Hoje, ela anda com a ajuda do andador, brinca e se comporta como qualquer outra criança", contou, animada.

