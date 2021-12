Ele pesa 3,45 kg, tem bochechas coradas e um corpinho de 48 cm. Menos de 24 horas após vir ao mundo em plena Ladeira da Praça (Centro Histórico de Salvador), Jean Silva de Oliveira apresentava credenciais de um bebê saudável.

Alvo de todos os holofotes, o recém-nascido passou as primeiras horas de vida sendo paparicado nos corredores da maternidade Tsylla Balbino, na Baixa de Quintas. Numa parte do dia, atendeu profissionais de imprensa. Na outra, recebeu a visita daqueles que, por obra do destino, se tornaram seus padrinhos.

Lotados na 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (Paripe), o sargento Souza e equipe são responsáveis pelo parto que possibilitou Merciane Silva dos Santos, 23 anos, trazê-lo à luz, às 18h da última segunda-feira, 31.

Naquela noite chuvosa, os militares seguiam para uma solenidade na região, quando foram avisados sobre uma mulher que passava mal. Ao chegar no local informado, a guarnição encontrou Merciane na calçada da via, sentindo fortes contrações.

Uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, no entanto os PMs perceberam que não haveria mais tempo. “Andamos com luvas descartáveis e álcool em gel. Somos treinados para lidar com esses tipos de ocorrência e conseguimos trazer essa criança com vida e saudável”, lembrou a soldado Ionara Gomes.

Equipe que ajudou a mãe, Merciane, na hora do parto visitou o bebê

Apelo

Embora esbanje boa saúde, o pequeno Jean nasceu em meio a um drama familiar. A mãe, que tem mais quatro filhos de outras relações, é usuária de crack. O pai, o autônomo Gilcemar Sousa Oliveira, 33, se vira com bicos.

No imóvel em que vive, no 8º andar do edifício Excelsior, na Praça da Sé, o casal não dispõe do mínimo. “Não temos berço, fraldas nem roupas. Pago aluguel de R$ 150, mas precisamos de ajuda”, pede Gilcemar. Por causa do vício da mãe, Jean também precisa de leite artificial.

Bebê que nasceu na Ladeira da Praça tem dia de estrela em maternidade | Foto: Divulgação/ATarde

