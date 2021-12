Bebê nasce após mãe ser resgatada de engarrafamento

Um bebê nasceu logo após a mãe ser resgatada por um helicóptero num engarrafamento na Avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 16. Segundo informações da polícia, Joana Paula, que estava em trabalho de parto, foi socorrida, por volta das 8h15, por uma aeronave do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer).

A aeronave foi acionada pela central de operações para resgatar a parturiente, que estava no interior de um veículo parado na via. Devido ao engarrafamento, ela estava impossibilitada de dirigir-se a uma maternidade para ser atendida. Ainda de acordo com a polícia, o engarrafamento impossibilitava a aproximação de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"A aeronave Guardião 02 pousou no canteiro central da avenida, ao lado do Posto 01, e, Joana, com fortes contrações, foi embarcada na aeronave e transportada em cinco minutos para o heliponto do Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde o helicóptero pousou", informou a PM, por meio de nota.

Em seguida, a parturiente foi colocada no interior de uma ambulância, sendo conduzida para o Hospital Português, onde a criança, o pequeno Carlos Alberto, nasceu, por volta das 10h30. O parto foi realizado por meio de uma cesariana. Segundo a polícia, a criança passa bem.

Aeronave foi acionada pela central de operações (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

