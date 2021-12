Bebê morre e três irmãos ficam feridos após ataque de abelhas em Sussuarana

Um bebê de um ano morreu e três irmãos dele, de 2, 5 e 9 anos, ficaram feridos após sofrer um ataque de um enxame abelhas na quarta-feira, 20, no bairro de Sussuarana, em Salvador. Todos foram levados ao hospital, mas o bebê não resistiu aos ferimentos.

Os meninos brincavam com uma bola na casa da avó quando atingiram a colmeia. As abelhas atacaram as crianças e um tio delas, que tentou ajudar após o início do ataque. Logo depois, um vizinho chegou na residência e jogou água nos meninos, o que afastou os animais.

Eles foram levados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula. O bebê ainda foi encaminhado para o Hospital do Subúrbio, no subúrbio ferroviário, mas não sobreviveu. Ele deve ser enterrado nesta sexta, 22. Os irmãos continuam internados e passam bem.

