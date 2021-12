Bebê é encontrado dentro de caixa de papelão em Paripe

Uma criança recém-nascida foi encontrada dentro de uma caixa de papelão na manhã deste sábado, 20, no bairro de Paripe, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o abandono ocorreu na Rua Paraná, em frente ao Colégio Almirante Barroso.

De acordo com a Polícia Militar, guarnições da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe), estiveram no local e recolheram a criança, que era sexo feminino e ainda estava com o cordão umbilical. O bebê foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro, onde passou por avaliação médica.

Não há informações sobre o estado de saúde da menina, ou referente a identidade dos seus pais.

