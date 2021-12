Bebê é abandonado na Ribeira

Agentes da Guarda Municipal de Salvador encontraram um bebê abandonado no sábado, 12, na Ribeira, em Salvador. Durante o evento "Pedala Ribeira", a equipe de prevenção à violência e proteção social do órgão foi abordada por uma mulher com um bebê abandonado nos braços. Segundo ela, a mãe da criança a entregou alegando que iria ao banheiro, mas não retornou.

Os guardas buscaram apoio dos órgãos competentes para que fossem adotadas as devidas providências e acionaram a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Derca) em busca de informações sobre algum familiar do bebê. Eles conseguiram localizar apenas a avó materna, que não teve o nome revelado.

A criança se encontrava com sinais de maus tratos e com alguns ferimentos devido a assaduras. "Encaminhamos ao Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), onde foi atendida por uma médica pediatra e ela recebeu os cuidados necessários. Também disponibilizamos os medicamentos e as fraldas solicitadas, que foram entregues juntamente com a criança à avó materna", informou, em nota, o supervisor da corporação, Ubirajara Azevedo.

adblock ativo