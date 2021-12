Bebê de seis dias é salvo por PMs após engasgar em Barreiras

Os pais Alex Dourado da Silva, de 39 anos e Sileide Alves da Silva, 35, passaram por momentos de pânico na madrugada desta sexta-feira, 16, no município de Barreiras (distante a 858 km de Salvador), na região oeste do estado, após o bebê recém-nascido do casal engasgar. Policiais militares da 84ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prestaram os primeiros socorros à criança com apenas seis dias de vida, que estava desfalecida. Eles fizeram com que o bebê voltasse a respirar.

"Foi uma noite horrível. Eu me desesperei quando vi meu menino com a boca espumando. Ele nem conseguia abrir os olhos. Eu chorava e gritava muito, porque pra mim ele já estava sem vida", declarou o pai.

Acompanhado de uma sobrinha, Alex e Sileide, que são da cidade de Ibotirama (a 653 km da capital baiana), chegaram em Barreiras na noite desta quinta 15, onde ficaram hospedados numa pousada. Isso porque a Sileide apresentou uma inflamação no local da cirurgia cesariana e seria medicada no dia seguinte, em um hospital daquela localidade.

De acordo com o pai, devido a imposssibilidade do aleitamento materno, a criança havia sido amamentada com leite Nan, pouco tempo antes de engasgar. Após o incidente, ele a sobrinha saíram sem destino para buscar ajuda, pois não conheciam a região. Foi quando avistaram uma viatura do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto/84 CIPM), que fazia ronda pela BR-242. Quatro PMs estavam no veículo. De imediato, o pai desceu do carro e foi ao encontro deles para pedir ajuda.

"Deixei minha esposa no quarto, peguei meu carro e sai desesperado. Foi Deus que colocou aqueles policiais na nossa frente, porque se não fosse eles José estaria morto. Eles ressuscitaram o meu menino e nunca vou me esquecer disso. Que Deus pague e abençoe a todos eles", declarou Alex.

O recém-nascido José Dourado da Silva após receber alta (Foto: Arquivo Pessoal)

Manobra de Hemlich

Um dos PMs que prestou o primeiro atendimento ao bebê, o soldado Rodrigo Luis Queiroz Cruz, informou à reportagem de A TARDE que ele e os outros três colegas se assustaram ao avistar o pai saindo desesperado do carro.

"Quando ele veio em nossa direção tão desesperado, pensamos que tivesse sido vítima de algum assalto. Foi quando, em seguida, uma menina saiu do carro chorando e com um bebê na mão", disse Rodrigo.

Segundo o soldado, eles realizaram na rua a manobra de Hemlich - procedimento em que se usa as mãos para exercer forte pressão no músculo do diafragma - para desengasgar a criança e permitir que ela voltase a respirar.

"Ele já estava com as mãozinhas roxas, e o pai em total desespero. Colocamos em prática algumas técnicas de primeiros socorros que aprendemos no Curso de Formação da Polícia Militar e, graças a Deus, a criança reagiu", contou o soldado.

Ainda de acordo com Rodrigo, durante o salvamento, não foi possível constatar o que levou o bebê a engasgar.

Após a criança ter apresentado melhoras, os policiais entraram em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foram informados que no momento não havia nenhuma ambulância nas proximidades para que pudesse dar continuidade ao atendimento.

Por orientação de um dos médicos do Samu, os PMs levaram o bebê a um hospital da região, Eurico Dultra, onde a criança foi medicada e liberada. Depois de ser receber alta médica, os mesmos policias levaram o bebê e os pais de volta para a pousada, onde estavam hospedados.

"Ter participado do salvamento dessa criança é uma satisfação imensa por parte de toda a guarnição. Estamos com a sensação de dever cumprido", declarou o soldado.

O bebê passa bem e já se encontra com os pais na cidade de Ibotirama.

Quatro policiais participaram do salvamento de José (Foto: Arquivo Pessoal)

*Estagiária sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo