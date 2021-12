Bebê baleado no subúrbio está em estado grave

O menino Mário Gabriel Lago Sansão, de 1 ano e 8 meses, que foi vítima de bala perdida na manhã de domingo, 30, em Paripe, segue internado na UTI Pediátrica do Hospital do Subúrbio, em Salvador. De acordo com o boletim médico divulgado na manhã desta segunda-feira, 1º, o estado de saúde da criança "é considerado bastante grave".

Familiares de Mário, que estão de plantão na unidade de saúde, confirmaram a gravidade da situação. Eles informaram que a criança teve hemorragia no pulmão e sagramento pelo nariz nesta manhã.

Mario foi ferido durante uma troca de tiros entre integrantes de facções rivais que disputam o controle do tráfico de drogas em Peripe. Mário, o avô e o pai, Mário de Jesus Sansão, 38, estavam em frente à casa da família, na rua Poly, e se preparavam para sair. Sacariam dinheiro e depois iriam à praia com outros familiares. Antes de colocar o pequeno Mário no carro, Rubem se virou para falar com alguém que estava na varanda da casa.

O garoto foi ferido neste momento, segundo a tia, Jéssica Lago, 23. Ele foi levado por parentes ao Hospital do Subúrbio, onde passou por cirurgia ainda na manhã de domingo. O projétil atingiu as costas de Mário.

"Ele está na UTI. Feriu o baço, o fígado, o rim e o pulmão. A gente pensa que essas coisas nunca vão acontecer com a a gente", disse a tia Aline Lago, 32, visivelmente abalada. Ontem à noite, ela contou que o sobrinho apresentou complicações e seu estado de saúde era considerado delicado. O menino e a irmã costumam passar os finais de semana na casa dos avós.

Uma testemunha contou que um grupo de traficantes da invasão do Barro Amarelo foi para a rua Poly, local de domínio dos traficantes da localidade da Portelinha, em Tubarão. Policiais da 19ª Companhia Independente (Paripe) e da Rondesp realizaram buscas na região, mas ninguém havia sido preso até o fechamento desta edição.

