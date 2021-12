Bebê achada em lixo já está em abrigo para crianças

A bebê, Maria Valentina, achada no lixo em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no dia 6 de setembro, já está em um abrigo para crianças da cidade. A informação foi confirmada pela Vara da Infância e Adolescência de Lauro de Freitas.

Valentina já havia recebido alta médica, do Hospital Geral Menandro de Farias, mas continuava na unidade até o fim da tarde desta quarta-feira, 16, por não ter sido registrada. O Conselho Tutelar fez o registro dela nesta quarta e por volta das 17h30 passou na unidade médica para pegar a criança.

Ainda segundo a Vara da Infância ela foi abrigada em uma unidade da Aldeias Infantis SOS de Lauro de Freitas. Agora é preciso ser destituido o poder familiar, ou seja, esgotar as possibilidades de encontrar familiares que desejem ficar com a bebê. Caso contrário Maria Valentina pode ser adotada.

O Caso

A bebê foi encontrado no lixo pelo vigilante e catador de produtos recicláveis Jailton Mendes da Silva, no dia 6 de setembro. Ele encontrou a neném dentro de uma caixa de papelão, numa lixeira que fica em frente ao Condomínio Summer Beach Residence, na Rua Iraci Galvão Pedreira, no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, por volta das 9h30. Ainda com o cordão umbilical, ela vestia apenas uma camiseta rosa e estava enrolada em um pano branco.

adblock ativo