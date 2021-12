Bebê abandonado na Suburbana é transferido

O bebê que foi encontrado por policiais na noite desta sexta-feira, 22, na Avenida Suburbana foi transferido do Hospital do Subúrbio na manhã deste sábado. Segundo informações da assessoria do hospital, a transferência foi realizada pela regulação do Estado para a Maternidade Albert Sabin, em Cajazeiras.

O recém-nascido foi deixado dentro de uma caixa de sapato sem roupa e enrolado em uma manta. Ele ainda estava com o cordão umbilical e partes da placenta, de acordo com a assessoria da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). A criança, do sexo masculino, foi localizada por uma equipe de policiais da guarnição Gêmeos, comandada pelo soldado Lopes Júnior.

De acordo com a PM, médicos do Hospital do Subúrbio, onde ele deu entrada às 20h30 desta sexta-feira, constataram que o bebê passa bem. A polícia não conseguiu localizar os pais da criança, nem há informações sobre a circunstância do abandono.

