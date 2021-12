Bebê abandonado em caixa passa bem

O bebê encontrado dentro de uma caixa de sapato no Subúrbio Ferroviário passa bem, de acordo com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). O recém-nascido está internado na Maternidade Albert Sabin, para onde foi transferida nesta quarta, 24, após receber os primeiros cuidados no Hospital do Subúrbio.

O menino, que ganhou o nome de Francisco, foi achado por policiais das Rondas Especias (Rondesp/BTS) na noite desta terça, 23, em uma calçada da Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), no bairro de Itacaranha.

Quando foi encontrado, o bebê estava com cordão umbilical mumificado, o que indica que ele tenha entre três e cinco dias de vida. De acordo com o Hospital do Subúrbio, também há sinais de que ele já teve sangue coletado.

