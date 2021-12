BCS Calabar oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

A Base Comunitária de Segurança do Calabar, em Salvador, está oferecendo capacitação gratuita para moradores da região, nas áreas de recepção de clínicas e hospitais e auxiliar de farmácia. As inscrições começam no próximo dia 15 e vão até 17 de julho.

Para participar, os interessados devem ter idade a partir de 16 anos e se dirigir até até a BCS-Calabar durante o período de inscrição, levando documento de identificação e 1kg de alimento.

"Na Base Comunitária recebemos muitos currículos, porém com pouca qualificação. Então resolvemos capacitar nossos moradores para o mercado de trabalho", diz a capitã Aline Muniz, comandante da BCS-Calabar.

São 60 vagas disponíveis e as aulas acontecem em julho nos dias 22, 23 e 29, e em agosto nos dias 9 e 16, no turno matutino.

