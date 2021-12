Bazar vende perfumes e videogames com 50% de desconto

Quem quer comprar perfume importado, videogame ou tablet terá uma boa oportunidade neste fim de semana (de 1º a 2 de agosto). As Voluntárias Sociais da Bahia vão realizar um bazar com produtos novos que foram recuperados pela Receita Federal.

De acordo com o órgão, que é vinculado ao Governo do Estado, os itens serão vendidos com desconto entre 50% e 70%. O console do Playstation 4 (PS4) que custa mais de R$ 2 mil, vai sair por R$ 900. O público também vai encontrar produtos de menor valor, como abridores, a partir de R$ 1.

São 758 tipos diferentes de mercadoria, todas apreendidas pel Alfândega. Mas alguns produtos tem mais de um item, como brinquedos, que tem mais de dois mil, de acordo com a assessoria das Voluntárias Sociais. Também terá muitas opções de perfumes, videogames, material de pesca, som de carro, tablet e roupa. Antes de correr para o bazar, o comprador deve ficar ciente que os produtos não possuem garantia e não podem ser trocados, já que foram doados pela Receita.

A previsão é que cerca de 2 mil pessoas passem pelo Palácio da Aclamação, na avenida Sete, em Salvador, neste sábado e domingo, das 9 às 18 horas, para participar do evento. Para garantir a ordem, policiais militares vão acompanhar a movimentação. Também haverá senha para entrar e, em caso de super lotação, será limitado o número de pessoas e o tempo de permanência no espaço.

A entidade também vai restringir o número de itens que cada pessoa pode comprar com o intuito de evitar a compra para comercialização. Esse limite varia conforme o tipo do produto. Mas só será possível comprar um videogame, por exemplo.

O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou em cartão de débito. As compras que ultrapassarem R$ 1 mil podem ser parceladas em até três vezes. A expectativa é arrecadar R$ 400 mil com o bazar. O dinheiro será investidos em obras sociais da instituição.

Durante o bazar, o público também irá contar com música ao vivo, praça de alimentação e outras atrações de lazer.

Na segunda, 3, o bazar continua na sede das Voluntárias Sociais, no Largo do Campo Grande, das 9 às 16 horas. A renda obtida será revertida para projetos sociais da instituição.

