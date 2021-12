Bazar Social é retomado e senhas esgotam em minutos

O Bazar Social com produtos apreendidos pela Alfândega foi retomado na manhã deste domingo, 2. O evento, organizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia, foi suspenso no sábado, 1º, após tumultos quando mais de mil pessoas foram até o Palácio da Aclamação, no Campo Grande.

O movimento continua intenso neste domingo, mas sem confusão, de acordo com a assessoria das Voluntárias. Segundo o órgão, a fila foi organizada com gradil e senhas. Por volta das 9 horas, horário de abertura do evento, todas as 500 senhas disponíveis para este domingo foram distribuídas. As Voluntárias Sociais avaliam se vão liberar mais senhas pela tarde.

Segundo a instituição, ainda há produtos disponíveis, como videogames e perfumes importados.

Compra antecipada

Em relação a denúncia de que servidores fizeram compras antes da abertura oficial do Bazar, a assessoria das Voluntárias negou a informação. Disse que os funcionários públicos que estavam no Palácio da Aclamação estavam arrumando o espaço.

Mas um leitor do Portal A TARDE, que dormiu na fila para comprar um videogame, fotografou uma mulher saindo com um Playstation 4 (PS4) durante a noite de sexta, antes do início do Bazar. A assessoria das Voluntárias informou que esse caso será apurado, já que a conduta é proibida.

Evento

O Bazar oferece produtos doados pela Receita Federal com desconto de 50 a 70%. Foram oferecidos mais de 758 itens, entre brinquedos, eletroeletrônicos, videogames, roupas e perfumes importados.

Caso todos os produtos não sejam comercializados neste domingo, o evento continua na segunda, 3, ainda no Palácio da Aclamação. Inicialmente, o Bazar seria transferido para a sede das Voluntárias, mas por conta da estrutura vai permanecer no Campo Grande.

