Bazar Social: consumidores buscam produtos nesta segunda

O movimento continua no Palácio da Aclamação, no Centro da cidade, onde acontece nesta segunda-feira, 3, o terceiro dia do Bazar Social.

Segundo a organização, produtos mais procurados, como perfumes e eletrônicos, já estão esgotados, restando algumas roupas, brinquedos, acessórios e artigos de cama e mesa.

O evento oferece artigos apreendidos pela Receita Federal com desconto de 50 a 70%. O bazar beneficente acontece entre 9 e 18 horas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo de pessoas afetou o tráfego na região pela manhã. Policiais militares acompanham a movimentação, já que, no primeiro dia de evento, foi registrado tumulto.

O bazar foi suspenso mais cedo no sábado, 1º, e, no dia seguinte, as Voluntárias Sociais, responsável pelo evento, colocaram gradil e distribuíram senha para organizar a entrada no espaço.

