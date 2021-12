Bazar Downy Menos é Mais é realizado no Sheraton

Empoderamento feminino e roupas de alta qualidade foi a fórmula do Bazar Downy Menos é Mais, realizado neste domingo, 26, no Hotel Sheraton, ntendo como embaixador a atriz Marina Ruy Barbosa. Promovido pela marca de amaciantes da P&G, a renda será revertido para o Instituto A Mulherada, que atua na região do Pelourinho e atende 60 mulheres, promovendo o combate à violência de gênero.

Além de várias peças selecionadas do acervo da artista, as marcas Triya, NK store, Thelure, Tigresse, La Rouge, Nohda, Alor, Isolda, Blessed, Lauf, Scazi, Agua de Coco e Luiza Barcelos também foram comercializadas no evento. Dos cerca de 900 itens à venda, entre roupas, sapatos e acessórios, cerca de 60% já havia sido comercializado até às 16 horas de ontem.

A representante do Instituto A Mulherada Monica Kalile declarou que o convite da Downy foi uma grata surpresa, no momento em que a entidade completa 16 anos, ao longo dos quais já atendeu cerca de quatro mil mulheres. Iniciado como um grupo de percussão feminina ampliou sua atuação através de seminários, palestras shows, apresentação de vídeos e rodas de diálogos. Ela explicou que devido a ausência de editais para aprovação de projetos, o instituto passava por um momento de reformulação.

Com os recursos oriundos do bazar, disse, será possível manter as atividades. Num segundo momento, finalizou, o instituto apresentar o resultado destas ações a Downy.

O bazar é uma das ações da campanha Menos é Mais, que reforça o conceito da marca de sustentabilidade. A campanha também conta com um grupo de influenciadoras que dividem suas experiências sobre moda consciente e sustentável em suas redes sociais.

adblock ativo