Bazar das Voluntárias Sociais é suspenso após tumulto

Após os tumultos registrados na manhã deste sábado, 1º, quando mais de mil pessoas foram até o Palácio da Aclamação, no Campo Grande, para adquirir produtos com descontos, as Voluntárias Sociais da Bahia decidiram suspender o Bazar Social, que será retomado neste domingo, 2.

Em nota, o Governo do Estado informou que a recomendação foi da Polícia Militar, com o objetivo de garantir a segurança do público. A Secretaria de Comunicação informou que o efetivo policial será ampliado para este domingo e que o acesso das pessoas será organizado por meio de grades de proteção.

Neste sábado, primeiro dia do evento, houve registro de confusão e furtos na fila de acesso ao local do evento, que alcançava o final da rua Banco dos Ingleses, próximo à avenida Contorno.

Além de não conseguiram adquirir os produtos, muitos consumidores reclamaram de grupos que se aglomeraram no portão de entrada, "furando" a fila, e da falta de mercadorias, como o Playstation 4.

Em entrevista ao Portal A TARDE, um dos possíveis compradores do console registrou a saída de supostos servidores do Estado, na noite de sexta, 31, carregando sacolas com produtos do Bazar. Segundo ele, o Playstation terminou antes da abertura do evento par ao público.

Por meio de sua assessoria, As Voluntárias Sociais afirmaram que as pessoas flagradas estavam trabalhando na organização do evento.

adblock ativo