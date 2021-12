Bazar arrecada verba para construção de Centro Dia

O cuidado com portadores de deficiência intelectual vai além da juventude. Foi pensando nisto que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Salvador promove o Bazar do Bem, realizado na Escola de Baiana de Arte e Moda (Ebam), no bairro do Rio Vermelho.

O evento, que começou nesta sexta-feira, 13, e será encerrado às 17h deste sábado, 14, conta com peças e itens que variam de R$ 5 a mil reais. Toda a renda será revertida para a construção do Centro Dia da Apae, unidade de assistência à pessoa idosa com deficiência intelectual, que vai funcionar em São Joaquim, na Cidade Baixa. A expectativa da organização é de que, nos dois dias, sejam arrecadados cerca de R$ 50 mil.

Conforme o organizador do evento e coordenador de comunicação da Apae, Thiago Abelardo, a proposta do centro é oferecer um atendimento diferente, voltado para pessoas com deficiência intelectual na fase de envelhecimento.

“É um projeto que vai dar assistência tanto ao paciente quanto aos familiares pois, geralmente, eles têm uma ligação muito forte com a mãe, que também se encontra numa idade avançada. Então, é preciso prepará-los para o envelhecimento. Além disso, vamos trazer uma outra pessoa para ocupar o espaço que a mãe vai deixar, para que saibam lidar com eles”, pontuou.

A previsão é que o espaço atenda, inicialmente, a 60 pessoas, que serão submetidas a atividades terapêuticas promovidas por uma equipe multidisciplinar.

“Estamos mobilizando recursos para operacionalizar essa obra, que está orçada em mais de um milhão. Estamos contando, também, com várias parcerias, incluindo o poder público”, completou Abelardo.

Acervo

A curadoria do evento foi feita pelo stylist e apresentador de televisão Arlindo Grund, que chegou trazendo na bagagem peças de seu guarda-roupa pessoal e de artistas como Reynaldo Gianecchini, João Guilherme, além de uma sofisticada criação da estilista mineira Fabiana Milazzano.

Além das roupas levadas ao evento por Arlindo, grandes marcas e lojas baianas também emprestaram os nomes ao Bazar do Bem. Estão disponíveis para compra looks da Elementais, Cambodja, Santa Oportunidade, Rose Bernardes, Frufru Store, dentre outras.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo