Bazar apoia economia criativa da mulher negra

Com o propósito de estimular o empreendedorismo da mulher negra, o bazar nacional itinerante Deusas Urbanas acontece neste sábado, 15, pela primeira vez na capital baiana.

Acessórios, roupas, calçados, artesanato e diversos outros produtos estão disponíveis ao público das 13h às 20h no Idearium Studio Bar, localizado na rua Guedes Cabral, nº 20, bairro do Rio Vermelho.

Ao todo, são 18 expositores, sendo oito de Salvador e os demais oriundos de outros estados brasileiros, especializados na valorização da estética e do conhecimento da cultura africana e afro-brasileira.

O acesso será permitido por meio da entrega de 1 kg de alimento não perecível ou produtos de limpeza e higiene, que serão doados ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) e à Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA).

Marcas conhecidas pelo público como a N'Black, Ora Bolas!, Boutique de Krioula, Negrif, Xongani, Dresscoração, Negafulô, Makeda cosméticos, Achoxique, Amora Stamp (canecas personalizadas), Os Pannos, Pittaco na Moda, Cynd Paixão Moda Praia, entre outros, estarão no evento, que já conta com 900 confirmações de presença na página do Facebook. Dez marcas são fixas no projeto, mas toda a feira integra expositores locais.

Demanda

O evento começou no Rio de Janeiro e chega a Salvador na 11ª edição, após realizações em cidades como São Paulo e Belo Horizonte. "Começamos a receber convites para fazer em outras cidades e, dessa forma, vamos contribuindo para fortalecer a economia criativa negra", disse a organizadora do evento em Salvador e empresária Najara Black, da N'Black.

Ao longo do ano, o bazar chega a reunir público médio de 500 pessoas. "Há uma carência de produtos que retratem a identidade negra. Os profissionais ainda trabalham de forma isolada. Então, essa oportunidade de encontrar vários produtos no mesmo lugar acaba atraindo as pessoas", afirma Najara, que tem o objetivo de tornar as feiras mais frequentes como as semanais que ocorrem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além de fomentar o afroempreendedorismo, o Deusas Urbanas oferece serviços como workshops e consultorias de estilo afrourbano, maquiagem para pele negra, oficina de turbantes e de cuidados com cabelo crespo.

Agregando outras linguagens artísticas, a tarde ainda terá apresentações musicais, de dança e de artes visuais. Para esta edição já estão confirmadas as participações de DJ Bandido e pocket show com Amrildo Fire com Magary Lord. Para Salvador, a gastronomia terá espaço com o chef Léot Ramos, especialista em cozinha contemporânea.

Idealizadora da iniciativa, que começou no ano de 2013, a empresária Renata Frances Teodoro, da marca Ora Bolas!, acredita que o evento realizado em Salvador reforça a necessidade de união entre os produtores voltados para a estética negra.

"A primeira feira tinha três expositoras e hoje crescemos a cada evento e ganhamos mais força na representatividade da nossa identidade e dando mais forma ao afroempreendedorismo. Já tenho vários clientes em Salvador e acredito na rede que estamos construindo", informou a também integrante da rede Brasil Afro empreendedor.

