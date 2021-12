Batida envolvendo ônibus no Dique deixa 22 feridos

Um choque entre dois ônibus deixou 22 feridos por volta das 16h20 desta segunda-feira, 10, nas imediações da Avenida Graça Lessa, próximo ao Dique do Tororó e Arena Fonte Nova.

O veículo da Verdemar, que fazia a linha Sete de Abril/Lapa, precisou frear bruscamente porque três carros estavam parados à frente. O ônibus da VSA, que fazia a linha Lapa/Camaçari, não conseguiu frear e bateu no fundo do ônibus da Verdemar.

Um dos 22 feridos, um homem idoso que não teve o nome identificado, ficou em estado grave, com ferimentos na face, e foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo testemunhas e agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o idoso foi tirado pelo espaço onde ficava o parabrisa do ônibus, uma vez que a porta dianteira do veículo emperrou com o impacto.

Os outros 21 feridos, segundo o supervisor da Transalvador Ney Pedra, tiveram escoriações leves e foram atendidos por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Guincho

Por volta das 18h20, um guincho da Transalvador chegou para rebocar o veículo da VSA. Enquanto os dois ônibus estavam parados na via, não se observou a existência de congestionamentos na região.

Representantes do Sindicato dos Rodoviários também estiveram no local, para dar suporte aos motoristas. "Nestas situações, as empresas ainda querem que os motoristas paguem o prejuízo", disse o sindicalista Mário Cléber. Os motoristas Manoel Santana (VSA) e Narciso Rodrigues (Verdemar) não se machucaram.

