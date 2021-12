Batida entre ônibus e caminhão deixa 10 feridos na orla

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 10 feridos na manhã desta segunda-feira, 17, na orla do bairro de Piatã, em Salvador.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que seis viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Ainda não informações sobre a gravidade dos feridos.

A batida aconteceu na avenida Octávio Mangabeira, em frente ao Serviço Social do Comércio (Sesc). De acordo com os passageiros e o motorista do ônibus, o caminhão vinha da avenida Orlando Gomes e bateu no coletivo que trafegava na orla.

Por conta do acidente, o caminhão ficou atravessado na saída da Orlando Gomes, congestionando o fluxo veículos no local. A situação já foi controlado e o tráfego normalizado.

Follow @Transalvador1

adblock ativo