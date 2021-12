Batida entre dois ônibus deixa nove feridos na Cidade Baixa

Uma colisão entre dois ônibus deixou nove feridos - sendo sete passageiros e os dois motoristas -, no Largo dos Mares, na Cidade Baixa, na manhã deste sábado, 26. O acidente ocorreu por volta das 5h30, de acordo com as informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A batida teria acontecido em um cruzamento com a rua do Imperador, em frente à concessionária Honda Veículos.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e do Salvar estiveram no local para atender os feridos, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Por conta da colisão, os coletivos ficaram com as frentes parcialmente destruídas. Não há informações sobre as causas do acidente. Os veículos, segundo a Transalvador, foram retirados do local por volta das 9h20.

Vasco da Gama

No último dia 23, um outro acidente grave deixou passageiros feridos na avenida Vasco da Gama. Na época, um coletivo colidiu contra um poste, deixando o motorista do ônibus preso às ferragens.

Ele, que teve uma das pernas amputada, foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Os demais feridos também foram levados para a unidade de saúde.

