Baterias de torres telefônicas são apreendidas na Paralela

Vinte e três baterias estacionárias - equipamento exclusivo de empresas de telefonia utilizado indevidamente em veículos para potencializar o som - foram apreendidas por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) no último domingo, 14, durante o Campeonato de Som Wet'n Wild, realizado no espaço para eventos, na Av. Luís Viana, a Paralela. Além disso, 100 veículos foram abordados e 16 motoristas intimados para depor na delegacia, no Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

A polícia investiga o desvio das baterias usadas pelas telefônicas para alimentar torres de transmissão e evitar a interrupção do serviço de comunicação, em caso de queda de energia. Sete dos motoristas intimados foram ouvidos nesta terça-feira, 16, pela delegada Jesuína Gonçalves, que poderá indiciar os infratores por receptação.

Alguns dos interrogados informaram terem adquirido as baterias na Feira do Rolo e por meio de um site de compras, na Internet. Um deles afirmou ter comprado o equipamento em uma loja de som, chegando a apresentar nota fiscal à delegada. As baterias apreendidas pertencem à Claro - em sua maioria - Vivo, OI e Nextel. Todas já foram devolvidas às operadoras.

Furto

Há um mês, investigadores da DRFR recuperaram outras 47 baterias estacionárias das empresas OI, Vivo, Claro e TIM em um imóvel, no bairro do Uruguai, pertencente ao comerciante do ramo de sucata, Renato Barbosa Borges, que foi indiciado por receptação.

A investigação prossegue, buscando identificar e prender os autores dos furtos, bem como outros receptadores desses equipamentos.

