Base de segurança é inaugurada no Bairro da Paz

Foi inaugurada na tarde desta quinta-feira, 13, a sétima Base Comunitária de Segurança da Bahia no Bairro da Paz, em Salvador. Essa é a sexta base instalada na capital baiana e terá investimentos da ordem de R$ 650 mil. A estrutura tem 70 metros quadrados, 120 policiais, radiopatrulhamento com quatro viaturas e motos e sistema de câmeras.

O governador Jaques Wagner participou do ato inaugural ao lado de deputados federais e estaduais, além de secretários de governo e policiais civis e militares. A instalação das bases fazem parte do programa Pacto pela Vida, que busca reduzir os crimes de homicídios e ligados ao tráfico de drogas.

"Esta é a sétima Base fundamental para a execução do programa Pacto pela Vida, que tem o objetivo, principalmente, de reduzir os crimes de homicídio, o que já tem acontecido em outras comunidades onde as Bases foram implantadas", explicou o governador Jaques Wagner, conforme nota enviada pela Secom.

Também já foram instaladas Bases Comunitárias de Segurança em Salvador nos bairros do Calabar (uma), Nordeste de Amaralina (três), Fazenda Coutos (uma) e outra em Itinga, município de Lauro de Freitas. De acordo com o governador, após o funcionamento das Bases, a redução de crimes no Nordeste de Amaralina foi de 48%, no Calabar 80% e a meta é de que sejam implantados mais seis equipamentos.

