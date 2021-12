Base da PM leva crianças a zoológico de Salvador

A estudante Elenaide Azevedo, de 16 anos, até já tinha ido ao zoológico, quando era bem mais nova, mas a experiência que teve nesta terça-feira, 7, acompanhada pelos amigos, todos moradores de Itinga (Lauro de Freitas), foi "inesquecível", como a própria definiu.

Ela foi uma das jovens que passaram a tarde no jardim zoológico de Salvador, levadas por policiais militares da Base Comunitária de Segurança de Itinga, em uma atividade do projeto Anjos Marrons, que promove a inclusão social por meio do ensino de valores como civismo e educação ambiental.

Os jovens aprendem, ainda, o conjunto de ideias do escotismo, como forma de melhorar o comportamento de muitos deles na escola e nas relações com colegas.

As aulas acontecem terça e quinta, das 14h às 16h, no Centro Digital de Cidadania da unidade policial.

Reeducação

"Alguns desses garotos vieram de áreas de risco, tinham atitudes muitas vezes agressivas na escola ou em casa, e temos visto melhora com as atividades na Base Comunitária. Eles passam a nos ver como amigos e não como superiores", disse o soldado Adriano Pereira, responsável pelo grupo.

A tenente Naila Cássia Reis, comandante da BCS de Itinga, explica que a participação dos garotos nas ações recreativas depende do desempenho escolar, o que é, na opinião dela, um incentivo para os garotos.

A ida ao zoológico, conta a tenente, foi uma forma de educá-los sobre a proteção ambiental na Semana do Meio Ambiente, que tem o dia mundial comemorado em 5 de junho.

Conhecimento

"São temas importantes como esse que tratamos. Então, os meninos aprendem, além de lidar conosco, coisas importantes para a formação deles na vida", afirmou a comandante da base, enquanto acompanhava os garotos na visita às dependências do zoo soteropolitano.

Para a estudante Elenaide, a experiência com os colegas foi "perfeita". Ela, que gostou de aprender sobre a origem dos animais que atualmente vivem no espaço, não parava quieta.

"É bom ter conhecimento novo para conversar", disse ela, atenta às placas que trazem informações curiosas para os visitantes.

Entre as regras do espaço está não alimentar os bichos nem ultrapassar as áreas de segurança delimitadas. A obediência a esses preceitos, explica o soldado Pereira, também são ensinamentos dos Anjos Marrons às crianças e adolescentes.

"Nas nossas aulas, temos o cuidado de chamar a atenção deles aos conceitos de disciplina e respeito, que é muito próprio do militarismo, então é um conhecimento que passamos com experiência de causa", explica o policial.

