Base comunitária repassará 500 kg de alimentos para Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2019, que se encerra nesta segunda-feira, 17, não tem alcançado apenas voluntários baianos. No último sábado, 15, cerca de 500 kg de alimentos, que posteriormente serão cedidos ao projeto, foram doados para a Base Comunitária de Segurança (BCS) Narandiba por um grupo mineiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os materiais foram recolhidos durante o ato da inscrição para um curso preparatório de concurso que aconteceu em Salvador..

Iniciada no dia 8 de maio, a Campanha do Agasalho é uma iniciativa da Polícia Militar (PM-BA) e conta com doações de roupas, calçados, agasalhos, cobertores e gêneros alimentícios não perecíveis.

Os materiais arrecadados serão entregues na próxima quarta, 19, as pessoas em situação de rua e para entidades de apoio e acolhimento atuantes no tema.

Para participar da campanha, basta comparecer em qualquer unidade administrativa ou operacional da PM ou nas Bases Comunitárias de Segurança e deixar a sua contribuição.

