Base Comunitária do Bairro da Paz abre inscrições para curso gratuito de Inglês

A Base Comunitária de Segurança do Bairro da Paz abriu inscrições para curso de Inglês Gratuito. Os interessados precisam ser maiores de 18 anos e precisam estar com o ensino médio concluído ou em andamento.

As aulas já começam na próxima segunda, dia 13 de setembro. Inscrições são realizadas através do e-mail bcs.bairrodapaz@pm.ba.gov.br ou na sede da BCS, situada na Rua da Resistência. É necessário apresentar o RG.

Ao todo são 25 vagas e o curso terá três meses de duração nas modalidades presencial à distância. Durante o período do curso, os alunos receberão lições de conversação com um professor da Zâmbia, na África, e de gramática com um professor brasileiro.

O tenente Joel Brandão, subcomandante da BCS, afirma que o objetivo do curso é auxiliar jovens que pretendem prestar concursos que exigem conhecimento básico em inglês.

"Esse curso de inglês é um auxilio importante para nossos jovens, porque melhora as chances de ingressarem no mercado de trabalho. Além disso, reforça a confiança que a comunidade tem no trabalho da Polícia Militar", afirma.

