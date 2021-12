Base Comunitária abre inscrições de reforço para o Enem

A Base Comunitária de Segurança (BCS) do Nordeste de Amaralina, em Salvador, está com inscrições abertas do projeto 'Enem com Base 2018', que oferece reforço preparatório para jovens e adultos enfrentarem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio.

O curso tem duração de três meses e acontece em uma sala de aula na própria base. Interessados devem procurar a BCS, na Rua Bomboche, no Nordeste de Amaralina.

As inscrições do projeto seguem abertas até o dia 26 de março. De acordo com a Polícia Militar (PM), no ano passado a iniciativa ajudou 16 alunos a ingressarem em instituições de ensino superior.

