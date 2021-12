Barraqueiros recebem material para trabalhar na praia

A entrega das tendas móveis que serão utilizadas pelos barraqueiros nas praias de Salvador, começam nesta quarta-feira, 5, pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O material é composto de tenda, térmica, cadeiras, sombreiros, mesas e lixeiras será entregue aos ambulantes credenciados e poderá ser utilizado das 7h às 19h, sendo obrigatoriamente retirado das praias após esse horário pelo permissionário, informou a prefeitura.

De acordo com a Semop a ação deve começar com os vendedores informais das praias do Porto da Barra, Piatã e Boa Viagem. Os equipamentos mais leves vão substituir as cadeiras e mesas que ocupavam muito espaço, facilitando a identificação dos permissionários que devem trabalhar padronizados de acordo com a Portaria 202/2013. As tendas serão distribuídas em duas opções de cor: branco e azul.

A fiscalização será intensificada, após a entrega do equipamento, exigindo o cumprimento da portaria e do horário estipulado para exploração comercial na areia. Em caso de atividades especiais, os permissionários devem solicitar uma prorrogação do horário de retirada do equipamento à Comissão de Licenciamento e Fiscalização de Atividades (CLF) da Semop, órgão responsável por conceder a autorização.

O trabalhador autorizado ganhará uma tenda removível, de dimensões 3m x 3m, e cobertura em lona com três cortinas, e utilizar no máximo 40 cadeiras reclináveis, 20 sombreiros redondos e 20 banquetas plásticas. Além disso, deverá utilizar também até três caixas térmicas, 20 lixeiras (uma para cada mesa) e um contêiner de 240 litros.

Só podem ser vendidos produtos na praia em equipamentos padronizados e alimentos industrializados ou pré-prontos, que não necessitem de cozimento ou preparação no local.

