Barraqueiros protestam contra ordenamento na orla da capital

Barraqueiros protestam na manhã desta segunda-feira, 2, em Piatã, na orla de Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o grupo fecha a via nos dois sentidos, o que congestiona o tráfego no local.

Os trabalhadores reclamam da Operação Verão 2013, que começa nesta segunda com uma série de intervenções para o ordenamento da faixa de areia do litoral da capital baiana.

Funcionários da prefeitura vão iniciar a limpeza da orla, retirada de construções irregulares e de pessoas que moram nestes ambientes, além de começar os preparativos para instalação das 200 tendas removíveis, que substituirão as antigas barracas, demolidas em 2010.

Os barraqueiros criticam o projeto de ordenamento das praias da capital. "A requalificação tirou todo mundo da praia. Só em Piatã tinha 78 barracas. Agora, só irão ficar 12. Os outros vão fazer o quê?", questiona Zelito Guimarães, que trabalha há 20 anos na orla.

Ele disse que os colegas estão inseguros sobre o destino deles. "Ninguém sabe quem irá cair na guilhotina, quem vai ser contemplado (com as tendas removíveis). Não sabemos os critérios de escolha, porque não tem transparência", critica.

Os barraqueiros contemplados receberão kits com 40 cadeiras, 20 banquetas e 20 guarda-sóis para trabalhar.

A Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) contestou, por meio da assessoria de comunicação, a crítica de que não teve transparência no processo de definição dos barraqueiros que serão contemplados com as tendas removíveis.

De acordo com o órgão, os nomes dos trabalhadores escolhidos serão divulgados no decorrer desta semana e eles recebem o kit para trabalhar neste fim de semana. A secretaria, no entanto, não especificou os critérios adotados para a seleção dos trabalhadores.

