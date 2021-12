Barraqueiros protestam contra apreensão de equipamentos

Cerca de 100 barraqueiros que trabalham na orla de Salvador realizaram uma manifestação na manhã deste domingo, 19, por volta de 9h40, em Piatã. De acordo com informações de um morador, eles bloquearam os dois sentidos da pista e atearam fogo a banheiros químicos no local. As chamas causaram uma extensa nuvem de fumaça, que pode ser vista de outras regiões do bairro.

Utilizando apitos e cartazes, o grupo protestava contra uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) realizada neste sábado, 18, quando foram apreendidos 340 equipamentos utilizados pelos trabalhadores, como freezers, churrasqueiras, sombreiros, cadeiras e materiais cortantes.

A ação fez parte da Operação Verão, encabeçada por 40 agentes de fiscalização da Semop, 20 guardas municipais, dez policiais militares e equipes da Superintendência de TRânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). O objetivo é vistoriar a atividade entre as praias do Porto da Barra e Piatã, para identificar a utilização dos equipamentos por barraqueiros que não estão regularizados na prefeitura.



Apenas 200 profissionais possuem a autorização para exercer a atividade nas praias de Salvador. Este número foi determinado pela Justiça Federal , que inclui ainda a padronização de tendas para os profissionais credenciados.

Por conta da manifestação, que durou aproximadamente uma hora, o trânsito ficou completamente parado nos dois sentidos da via. Agente da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram deslocados para a região e conseguiram conter o protesto, liberando a via e contendo as chamas.

