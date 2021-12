Barraqueiros não cumprem regras dos kits de praia

É grande a insatisfação dos permissionários que receberam na semana passada os kits móveis nas praias do Porto e Farol da Barra. Na manhã deste sábado, 8, a reportagem contou apenas quatro barraqueiros utilizando o equipamento da prefeitura.

Desses, porém, apenas um realizava a cobrança pelo aluguel das cadeiras e sombreiros, que foi proibida pela gestão municipal. Outros barraqueiros, que ainda não receberam os equipamentos, cobravam até R$ 7 por um sombreiro e R$ 4 por uma cadeira.

Já com o kit novo em mãos, Bruno Silva, 30 anos, disse que é inviável abrir mão da renda obtida com o aluguel. "A gente paga o depósito, paga funcionário. Quem vai limpar as cadeiras e guardar somos nós, não a prefeitura. Temos família para sustentar", disse.

Ele reclamou ainda do pequeno número de cadeiras (foram entregues 20 delas e 10 sombreiros), considerado insuficiente em dias de grande movimento.

Alimentos

Apesar de a prefeitura ter proibido o preparo de alimentos na faixa de areia, vendedores de queijo-coalho com o braseiro em mãos e baianas de acarajé trabalhavam neste sábado pelas praias do Porto e Farol da Barra.

