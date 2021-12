Barraqueiros não aceitam proposta da Sucom para resolver impasse na orla

Os barraqueiros da orla de Salvador, que continuam acampados na Câmara Municipal de Salvador nesta quinta-feira, 19, discordam da solução apresentada pelo titular da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Cláudio Silva, para a situação da orla da capital. Nesta quarta-feira, quando os barraqueiros iniciaram a ocupação da casa legislativa, o superintendente propôs a instalação de trailers na orla em substituição às barracas de praia que serão demolidas na capital.

Os barraqueiros afirmam que esta não é a melhor solução para o impasse, pois muitas barracas já foram demolidas e seus comerciantes também precisam ser beneficiados. A categoria alega, ainda que para a proposta dar certo os trailers teriam que ser entregues antes das demolições.

O movimento chegou à Câmara, no centro da cidade, nesta quarta-feira, 18, quando realizou um apitaço em protesto à decisão da justiça. Ocupando o plenário da casa, eles prometem só deixar o local após conseguir um encontro com o prefeito João Henrique, já que alegam possuir licença da prefeitura para ocupar os locais das barracas na orla marítima.

O protesto dos barraqueiros acontece por conta da decisão judicial de demolir 352 barracas na orla de Salvador. O cronograma de demolição já foi entregue pela prefeitura à justiça, mas ainda não há previsão para início da derrubada dos equipamentos. Em maio de 2010, foram demolidas 198 barracas.

