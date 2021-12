Barraqueiros ignoram a proibição e cobram por kits

Barraqueiros da praia de Armação, na orla de Salvador, estão cobrando R$ 10 pelo aluguel de cada um dos kits de praia disponibilizados pela prefeitura, que deveriam ser de uso gratuito.

No último dia 19, o Procon-BA, em parceria com outros órgãos públicos, determinou a proibição do aluguel de cadeiras e sombreiros, além do consumo de bebidas e alimentos condicionado a um único comerciante.

"Além de cobrar pelo uso do kit, a comida custa caro. A carne de sol está por R$ 40. É um abuso", disse a estudante Ivana Sodré, 22 anos. O barraqueiro responsável pelo kit usado pela banhista não quis se pronunciar.

No Porto da Barra, os comerciantes afirmam que não estão cobrando pelo uso do equipamento, mas condicionam o consumo e, ainda, sentem-se lesados. "Quando os kits ficam ocupados, não podemos alugar cadeiras próprias e perdemos clientes" reclamou Afonso Martins, 50.

Na manhã deste sábado, 22, a equipe de ATARDE percorreu o trecho do Porto da Barra a Armação e não encontrou fiscais da prefeitura.

adblock ativo