Barraqueiros do Imbuí vão mudar de local segunda-feira

Das 29 barracas instaladas na Rua Alberto Fiúza, no Imbuí, 20 (cujos proprietários fazem parte da associação de barraqueiros local) conseguiram ampliar o prazo para transferência dos equipamentos para os quiosques da nova praça construída sobre o canal da Av. Jorge Amado, que foi inaugurada em 20 de junho, inacabada à época.

Em uma reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 7, na barraca Terapia, com os barraqueiros e o novo secretário Ocimar Torres, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp), ficou definida a prorrogação do prazo para a próxima segunda-feira, dia 10.

De acordo com a presidente da Associação dos Barraqueiros do Imbuí, Regina Alencar Rocha, 40% dos equipamentos já foram levados para os quiosques. “Infelizmente, não conseguimos fazer a mudança no tempo esperado, por conta dos atrasos na instalação de água e luz. A Coelba e a Embasa ainda estão concluindo o serviço. Solicitamos o novo prazo para concluirmos a mudança”, afirma.

O secretário da Sesp, Ocimar Torres salientou que as nove barracas remanescentes e que não integram o acordo feito com a prefeitura serão removidas. “A depender do tamanho da estrutura, a própria Sesp vai fazer a retirada. Os equipamentos maiores ficarão a cargo da Sucom”, explicou o secretário.

José Vitorino, 41, criador da Ácidos Naturais, trabalha com alimentação natural desde 1989, quando começou a vender salada de frutas na Praia do Corsário. Desde esta sexta, o quiosque dele passou a funcionar na nova praça. “Em 1990, abrimos a primeira barraca no Imbuí, 20 anos depois ainda estamos aqui na luta”, diz Vitorino.

Na reunião, os permissionários levantaram questões relacionadas à manutenção do entorno dos quiosques e também sobre a conservação dos banheiros da praça, que serão usados por toda a comunidade e não apenas pelos clientes.

O proprietário da barraca Alegria do Imbuí, Arsenio Souza, 52, já levou metade dos equipamentos do bar e restaurante para seu quiosque, onde precisou refazer toda a instalação elétrica. “Não vejo a hora de mudar. O espaço aqui é menor, mas quero manter meus 12 funcionários”, disse.

