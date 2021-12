Barraqueiros do Imbuí fazem transferência para nova praça

Esta segunda-feira, 10, está movimentada no bairro do Imbuí. De um lado da Avenida Jorge Amado, principal do bairro, proprietários e funcionários das barracas correm para desmontar as estruturas no último dia autorizado pela prefeitura para funcionamento no local. Do outro lado, na praça do Canal do Imbuí, os mesmos comerciantes também correm para montar seus comércios no espaço cedido pelo governo municipal.

O proprietário da barraca do Galego, Antônio Barreto, que trabalha há oito anos no Imbuí, faz a transferência do seu comércio nesta manhã sem saber como será seu futuro no local. "Acho que o movimento vai cair bastante, porque não tem muito espaço para mesa. Lá a gente tinha 50 jogos de mesa, aqui só pode colocar 20. O banheiro também é longe, vou levar muito birro (cliente que sai sem pagar)", reclama, enquanto agiliza o serviço para reabrir o comércio ainda nesta segunda.

Quem também está inseguro é Valério dos Santos, mais conhecido como "Pipoca", que há mais de 30 anos trabalha servindo almoço em uma barraca que leva o seu apelido. "Aqui é descoberto, dia de chuva o pessoal não vem porque está chovendo, dia de sol, porque está com sol. Não sei como vai ficar", fala, temeroso.

Vinte comércios vão funcionar na nova praça. O prazo final para a transferência era na última sexta, 7, mas foi prorrogado para esta segunda a pedido dos barraqueiros, que não conseguiram terminar a mudança na última semana.

